Ulukışla, Fatma ablasına ağlıyor

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Ulukışla köyü sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ulukışla köyü sakinlerinden, sevilen ve sayılan sima Fatma Kuşçuoğlu bugün vefat etti.

Kuşçuoğlu’nun cenazesi yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ulukışla kabristanlığına defnedilecek.

