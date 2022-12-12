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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
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Ülkü ailesinin acı kaybı

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Ülkü ailesinin acı kaybı
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Mağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakini Mehmet Ülkü bu akşam hayatını kaybetti.
Türk Ajansı Kıbrıs muhabirlerinden Tugçe Ülkü'nün babası olan Mehmet Ülkü 67 yaşında hayatını kaybetti.
Ülkü'nün cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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