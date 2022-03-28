banner762
banner815
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
21 0
34 0
 
Patates üreticisi sıkıntılı
Patates üreticisi sıkıntılı
22 0
Ankara’da kaynak arayışı
Ankara’da kaynak arayışı
26 0
Yenicami, gol yağdırdı
Yenicami, gol yağdırdı
23 0
Gençler rövanşı aldı
Gençler rövanşı aldı
72 0
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
20 0
banner797
banner794

Ülkemiz bir değerini daha zamansız kaybetti

banner476

Ülkemiz bir değerini daha zamansız kaybetti
Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında elde ettiği uluslararası başarılarla bilinen ülkemizin başarılı aşcılarından Şef Zihni Türksel hayatını kaybetti.
 Diyarbakır’da düzenelenen Birinci Mezopotamya Gastronomi Festivaline Turizm ve Çevre Bakanlığı adına katılan ve Gastronomi Dalına koymuş olduğum katkılardan ötürü Organizasyon Komitesi tarafından plaket verilen Zihni Türksel burada geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
Türksel'in vefatını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı şöyle duyurdu:
Ülkemiz ve şehrimizin büyük ustası, ödüllü şefi ve akademisyeni sevgili Zihni Türksel’in ülkemizi temsilen Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği bilgisi beni derinden üzmüştür.
Kendisi ile 8 yıldır yakın çalışmış bir kişi olarak mesleğine olan aşkı ve tutkusunu yaşatmak bu şehrin ödevlerinden olacaktır.
Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.