Ülkemiz bir değerini daha zamansız kaybetti

Kıbrıs mutfağı ve gastronomi alanında elde ettiği uluslararası başarılarla bilinen ülkemizin başarılı aşcılarından Şef Zihni Türksel hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da düzenelenen Birinci Mezopotamya Gastronomi Festivaline Turizm ve Çevre Bakanlığı adına katılan ve Gastronomi Dalına koymuş olduğum katkılardan ötürü Organizasyon Komitesi tarafından plaket verilen Zihni Türksel burada geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Türksel'in vefatını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı şöyle duyurdu:

Ülkemiz ve şehrimizin büyük ustası, ödüllü şefi ve akademisyeni sevgili Zihni Türksel’in ülkemizi temsilen Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği bilgisi beni derinden üzmüştür.

Kendisi ile 8 yıldır yakın çalışmış bir kişi olarak mesleğine olan aşkı ve tutkusunu yaşatmak bu şehrin ödevlerinden olacaktır.

Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.