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Üç ani ölüm daha

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48 yaşındaki Bahattin Tok, 59 yaşındaki Adem Çılgın ve 44 yaşındaki Havva Özkan aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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Üç ani ölüm daha

 
Ülkede önceki gün üç kişinin aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
48 yaşındaki Bahattin Tok, önceki gün saat 09.50 sıralarında, Dipkarpaz’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Gönyeli sakini 59 yaşındaki Adem Çılgın ise, önceki gün 05.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çılgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çılgın’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Gazimağusa sakini 44 yaşındaki Havva Özkan da misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlandı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, perşembe günü evinde rahatsızlanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 75 yaşındaki Aziz Karabulutoğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu tespit edildi.
 
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