Üç ani ölüm daha

KKTC’de son birkaç günde Lapta’da bir kişi evinde, Karakum’da ise bir kişi işyerinde ölü olarak bulunurken; Lefkoşa’da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir başka şahıs ise yaşamını yitirdi.

KKTC’de son birkaç günde Lapta’da bir kişi evinde, Karakum’da ise bir kişi işyerinde ölü olarak bulunurken; Lefkoşa’da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir başka şahıs ise yaşamını yitirdi.

Lapta’da sakin 26 yaşındaki Denis Bogdanov pazar günü kalmakta olduğu evinde ölü olarak bulundu, yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Karakum’da ise önceki gün, çalışmakta olduğu işyeri içerisinde ölü olarak bulunan 61 yaşındaki Zekeriye Türün de yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Öte yandan önceki akşam Lefkoşa’da sakin 68 yaşındaki Ali Karababa kalmakta olduğu evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



