banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
34 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
34 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
21 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
11 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
22 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
32 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
48 0
banner878

Tuzla, Salih abisini kaybetti

banner825
Tuzla, Salih abisini kaybetti
Gazimağusa’ya bağlı köylerimizden Tuzla sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Ülkemizin sevilen isimlerinden olan Tuzla sakini Salih Öksüzoğlu bugün hayatını kaybetti.
Öksüzoğlu'nun cenazesi,  kılınan öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.