Tuzla, Salih abisini kaybetti

Gazimağusa’ya bağlı köylerimizden Tuzla sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Ülkemizin sevilen isimlerinden olan Tuzla sakini Salih Öksüzoğlu bugün hayatını kaybetti.
Öksüzoğlu'nun cenazesi, kılınan öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
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