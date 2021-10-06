Tuzla Sabriye ablasına ağlıyor

Gazimağusa'ya bağlı Tuzla köyü sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Tuzla sakini olan ve herkes tarafından sevilen Sabriye Kutlay dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kutlay'ın cenazesi yarın saat 11.00'de Tuzla Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Tazla Kabristanlığı'na defnedilecek.
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