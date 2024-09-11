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Tuzla, Mustafa amcasına ağlıyor

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Tuzla, Mustafa amcasına ağlıyor
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Mağusa bölgesinin büyük köylerinden olan Tuzla sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Tuzla köyünün sevilen siması Mustafa Karaman (Garamano) bugün yaşamını yitirdi.
Mustafa Karaman'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi 12 Eylül Perşembe (yarın) Tuzla Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Tuzla Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.


 
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