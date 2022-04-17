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Turnalar,Yaşar amcasına ağlıyor

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Turnalar,Yaşar amcasına ağlıyor
 İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele ilçesine bağlı küçük köylerimizden Turnalar köyü eski muhtarı Yaşar Okumuş hayatını kaybetti.
Okumuş, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Turnalar Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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