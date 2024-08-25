Türkmenköy yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Türkmenköy arka arkaya ölümlerle sarsıldı.
Türkmenköy’ün sevilen sakinlerinden iyi insan Ülfet Özkaram bugün hakkın rahmetine kavuştu.
Özkaram’ın vefatı başta ailesi olmak sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Türkmenköy Mezarlığına defnedilecek.
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