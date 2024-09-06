Türkmenköy, Halil abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Türkmenköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkmenköy sakinlerinden iyi insan Halil Gazelci evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda vefat etti.

67 yaşında vefat eden Gazelci’nin cenazesi bugün Türkmenköy Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Türkmenköy Mezarlığına defnedilecek.

