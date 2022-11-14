Türkmen ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hak-Sen eski başkanı İzzet Türkmen'in babası olan Corcil lakaplı Hüseyin Türkmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Türkmen yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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