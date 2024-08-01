Türkeş ailesi yasta

Lefkoşa sevilen simalarından birini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ve bilinen isimlerinden olan Mustafa Türkeş hayatını kaybetti.
Türkeş'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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