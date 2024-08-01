banner913
banner932
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
28 0
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
32 0
 
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
23 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
23 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
58 0
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
28 0
Bu da oldu!
Bu da oldu!
37 0
banner1032

Türkeş ailesi yasta

banner1020

banner974
Türkeş ailesi yasta
banner971
 Lefkoşa sevilen simalarından birini daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ve bilinen isimlerinden olan Mustafa Türkeş hayatını kaybetti. 
Türkeş'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.