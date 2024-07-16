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Türkben ailesi çınarına ağlıyor

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Türkben ailesi çınarına ağlıyor
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden Türkben ailesinin çınarı Baykan Türkben bugün vefat etti.
Türkben’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedikecek.
 
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