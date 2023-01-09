Turizm dünyası yasa boğuldu

Turizm dünyası önemli bir ismini daha kaybetti.Ülkemizin duayen turizmcilerinden olan Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner yaşamını yitirdi.Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in babası olan Ünal Çağıner, çok sevilen bir isimdi.Çağıner’in vefatı başta turizm sektörü olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.1946 Malya doğumlu Ünal Çağıner’in babası Malya, annesi ise Evdim köylerindendi. İlk çocukluk yılları Malya da geçti. Ardından ailesi, 1952 senesinde Ciyas Pirasgosu'na göç etmek durumunda kaldı., 1977 senesinde başladığı turizm yolculuğunu, 40 senede paha biçilmez eserlerle donatarak, emsalsiz bir hazineye dönüştürdü.'in turizm yolculuğu, Girne, Çatalköy bölgesindeki 6.5 mil mevkiinde, birkaç galiften, 2000 yataklı dev turizm yatırımına dönüşen bir başarı öyküsü.Yaklaşık kırk senedir, ülkemizde, otel denildiği zaman ilk akla gelen yerlerin başında,geliyor. Ünal Çağıner'in ülkemize armağan ettiği, bin kişinin üzerinde istihdam hacmine sahip, Akgünler Turizm ve Denizcilik,Otel ve Tarsan Çiftliği, çok önemli turizm yatırımları olarak, ülkemizin gurur kaynağı.