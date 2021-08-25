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Turgay Ganim hayata tutunamadı

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Turgay Ganim hayata tutunamadı
Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Bostancılı olup uzun yıllardır Gazimağusa’da ikamet eden Turgay Ganim bugün vefat etti.
Gazimağusa Kaymakamlığı çalışanı olan ve bir süreden beridir tutulduğu hastalık nedeniyle tedavi gören Ganim’in vefatı başta ailesi olmak üzere Mağusa bölgesi ve Bostancı’da derin bir üzüntüye neden oldu.
Turgay Ganim’in yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
 
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