banner762
banner815
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
37 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
30 0
 
21 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
27 0
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
43 0
Barınmak artık lüks!
Barınmak artık lüks!
21 0
İncirli nefes aldı
İncirli nefes aldı
54 0
banner797
banner794

Tunççağ sevenlerini üzdü

banner476

Tunççağ sevenlerini üzdü
Lefkoşa sevilen bir esnafını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’da yıllarca kasaplık yapmış isimlerden Hasan Tunççağ hayatını kaybetti.
Özellikle Göçmenköy’de uzun yıllar çalışmış ve mesleğini çocuklarına devretmiş Hasan Tunççağ’ın vefatı sevenlerini üzdü.
Hasan Tunççağ’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da öğle namazına müteakip defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.