Tunççağ sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir esnafını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’da yıllarca kasaplık yapmış isimlerden Hasan Tunççağ hayatını kaybetti.
Özellikle Göçmenköy’de uzun yıllar çalışmış ve mesleğini çocuklarına devretmiş Hasan Tunççağ’ın vefatı sevenlerini üzdü.
Hasan Tunççağ’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da öğle namazına müteakip defnedilecek.
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