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Tümkan ailesi çınarına ağlıyor

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Tümkan ailesi çınarına ağlıyor
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Aslen Siligulu olup uzun yıllardan beridir Yeniboğaziçi'nde yaşamını sürdüren Tümkan ailesinin çınarı Neriman Egelioğlu bugün vefat etti.
Neriman Eğelioğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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