Tümerkan ailesi yasta

Gazeteci Mete Tümerkan’ın babası, emekli öğretmen Veli Tümerkan, 82 yaşında hayata veda etti
Haber Kıbrıs Dijital Platformunun Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan’ın babası Veli Tümerkan dün sabahın erken saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Veli Tümerkan 82 yaşında idi.
Veli Tümerkan dün saat 14:00’te Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.
UZUN YILLAR EĞİTİMCİ OLARAK HİZMET VERDİ
Aslen Akıncılarlı olan Veli Tümerkan 1940 doğumlu idi.
Topluma eğitimci olarak hizmet veren Tümerkan, Koççat ve Akıncılar köylerinde uzun yıllar ilk ve orta eğitimde öğretmen olarak görev yaptı. Son olarak 1983-1992 yılları arasında Türk Maarif Kolejinde öğretmen olarak hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Veli Türmerkan uzun yıllar da Akıncılar Gençlik Kulübüne Başkan ve yönetici olarak hizmet verdi. Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde yılmaz bir mukavemetçi olarak görev alan Tümerkan, 20 Mart 2022 Pazar günü (bugün) saat 14:00’te Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek. Veli Tümerkan evli ve iki çocuk babasıydı.
Öte yandan Mete Tümerkan, babasının ölümünün ardından duygulandıran bir yazı yazdı.
Tümerkan’ın yazısı şöyle:
Rahat uyu babam
Babalar ve oğulları arasında farklı bir ilişki vardır.
Babalar hep oğulları için rol modeldir.
Bir dağ gibi hep çocuklarının arkasında durur babalar.
Hiç yıkılmayacak gibi.
Onlara hep destektir.
İnsan babasını kaybedince büyürmüş.
Bugün benim için de işte o gün.
Hiç gelmesini istemediğim gün.
Babam sabahın ilk saatlerinde bize veda etti.
Gitti.
Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.
Dürüstlüğü, memleket ve insan sevgisini ondan öğrendim.
Harame el sürmemeyi.
Düzgün bir insan olmayı.
Dürüstlükten şaşmamayı.
Mücadele etmeyi, kimseye biat etmemeyi…
Doğru bildiğim yoldan şaşmadan yürümeyi.
Korkmadan doğruları söylemeyi.
O benim ilkokulda öğretmenimdi.
Sonra arkadaşım oldu.
Hayat yolculuğunda yol göstericim.
Onu kaybettik.
Onun kuşağındaki herkes gibi bedeni çok yoruldu.
Gündüz okulda gece mevzide geçti gençlik yılları.
Evlatlarının doğduğunu yollar kapalı olduğu için birkaç ay sonra öğrendi.
Savaş gördü, mücadeleci bir kişiliği vardı.
Hak etmediği hiçbir talebi olmadan yaşadı hayatını.
Haksızlıklara karşı çıkarak. Dürüstlükten taviz vermeyerek.
82 yıllık yaşam yolculuğu bu sabah (dün) noktalandı.
İçim yanıyor ama öğrettikleri bana ve tüm ailemize rehberlik etmeye devam edecek.