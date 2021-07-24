banner583
banner676
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
386 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
25 0
 
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
16 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
32 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
53 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
69 0
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
38 0
banner661
banner682

Tuluhan'ın erken vedası

banner476

banner666
Tuluhan'ın erken vedası
Lefkoşa sevilen isimlerinden birini daha kaybetti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndaa Ziraat Yuksek Mühendisi olarak uzun yıllar çalışan Hasan Tuluhan hakkın rahmetine kavuştu.
BRT'de yaptığı 'Hasat zamanı' isimli tarım programıyda bilinen sohbeti ve iyilikseverliği ile tanınan Hasan Tuluhan'ın erken vedası sevenlerini üzdü.
1958 doğumlu Hasan Tuluhan yarın öğle namazına müteakip defnedilecek.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.