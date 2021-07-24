Lefkoşa sevilen isimlerinden birini daha kaybetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndaa Ziraat Yuksek Mühendisi olarak uzun yıllar çalışan Hasan Tuluhan hakkın rahmetine kavuştu.

BRT'de yaptığı 'Hasat zamanı' isimli tarım programıyda bilinen sohbeti ve iyilikseverliği ile tanınan Hasan Tuluhan'ın erken vedası sevenlerini üzdü.

1958 doğumlu Hasan Tuluhan yarın öğle namazına müteakip defnedilecek.



