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Traktörü üzerinde hayatını kaybetti

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Traktörü üzerinde hayatını kaybetti
Tatlısu sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 
Tatlısu'da sakin 74 yaşındaki Mehmet Güneş, dün saat 19.30 sıralarında,ağılında, park halindeki traktörü üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.
Güneş bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Tatlısu köyü mezarlığına defnedilecek.
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