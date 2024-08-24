Topçuköy’lü Rezvan Konyalı ağılı önünde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Topçuköy’de sakin Rezvan Konyalı (E-74), bu sabah ağılı önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polisten verilen bilgiye göre, ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

