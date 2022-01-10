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Topçuköy bir çınarını daha kaybetti

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Topçuköy bir çınarını daha kaybetti
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İskele bölgesi köylerinden Topçuköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT mücahidi ve uzun yıllar Topçuköy muhtarlığı yapmış olan Yusuf Hacıoğlu dün hayata gözlerini yumdu.
94 uaşında hayatını kaybeden Yusuf Hacıoğlu bugün  ikindi namazına müteakip Topçuköy mezarlığına defnedildi. 
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