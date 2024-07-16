Topal ailesi yasta

Dikmen bölgesinin büyük köylerinden olan Ağırdağ sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ağırdağ köyünün sevilen simalarından olan Ahmet Topal dün vefat etti.
55 yaşından yaşamını yitiren Topal’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Ağırdağ Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Kabristanlığı’na defnedildi.
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