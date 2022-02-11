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Tolga ailesinin acı günü

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Tolga ailesinin acı günü
Aslen Aleminyolu olup Lefkoşa'da yaşayan emekli müsteşar Mustafa Tolga hayatını kaybetti.
Emekliler Derneği Genel Başkanlığını da yapan Tolga 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Mustafa Tolga'nın vefatı üzüntüyle karşılandı.
Tolga yarın  saat 11.00'de İsmail Safa Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek. 
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