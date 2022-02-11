Tolga ailesinin acı günü

Aslen Aleminyolu olup Lefkoşa'da yaşayan emekli müsteşar Mustafa Tolga hayatını kaybetti.

Emekliler Derneği Genel Başkanlığını da yapan Tolga 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Mustafa Tolga'nın vefatı üzüntüyle karşılandı.

Tolga yarın saat 11.00'de İsmail Safa Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.