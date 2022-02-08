TMT’den bir kayıp daha

Girne'nin sevilen isimlerinden 86 yaşındaki Tahir Ersümer hayatını kaybetti.
Ersümer zor yıllarda gerek TMT saflarında ve gerekse Mücahit saflarında Ulusal Davamıza büyük katkıları olmuştu.
Merhume Zikriye Ersümer’in eşi olan Tahir Ersümer, dört evlat sahibiydi.
Ersümer'in cenazesi önceki gün Ozanköy camiinde kılınan ikindi namazının ardından cenaze namazına müteakip Ozanköy kabristanlığına defnedildi.
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