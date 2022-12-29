Tirmen yasa boğuldu

Serdarlı Belediyesi çalışanı Kadir Güven'in eşi olan Işıl Güven hayata tutunamayarak genç yaşta vefat etti.
Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süreden beridir İstanbul'da tedavi gören Işıl Güven'in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Işıl Güven'in cenazesi Tirmen Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Tirmen Kabristanlığı'na defnedilecek.
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