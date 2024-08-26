Tıp camiası yasta

Tıp camiası sevilen bir emektarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sevilen çocuk doktoru 52 yaşındaki Abdullah Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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