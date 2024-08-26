banner913
banner932
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
12 0
Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
22 0
 
Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı
Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı
56 0
16 yaşındaki kıza cinsel saldırı
16 yaşındaki kıza cinsel saldırı
121 0
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
23 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
28 0
"Rumlara gereken yanıt verilmeli"
49 0
banner1032

Tıp camiası yasta

banner1020

banner1045
Tıp camiası yasta
banner971
Tıp camiası sevilen bir emektarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sevilen çocuk doktoru 52 yaşındaki Abdullah Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.