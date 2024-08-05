Tıp camiası yasta

Tıp camiası sevilen ve değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olup uzun yıllardan beridir Girne’de yaşamını sürdüren ve yıllarca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan Dr. Ali Toker bugün vefat etti.

50 yıldan fazla doktorluk görevini sürdüren Dr. Ali Toker’in vefatı başta ailesi olmak üzere tıp camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

