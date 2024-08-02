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Tilki ailesi çınarına ağlıyor

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Tilki ailesi çınarına ağlıyor
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Lefkoşa, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından olan, bilge kişiliği, sevecen tavırları ve yardımseverliğiyle tanınan Keriman Tilki dün vefat etti.
Tilki’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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