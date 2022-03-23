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Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

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84 yaşında hayata veda eden TAK’ın kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, Karaoğlanoğlu’nda toprağa verildi

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Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

 
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün 84 yaşında hayata veda eden Seder Terzioğlu, dün, Girne Nurettin Ersin Paşa Cami’de kılınan öğle namazının ardından, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kıbrıslı Türklerin Milli Mücadele yılları sırasında sağlık çalışanı olarak uzun yıllar görev yapan Seder Terzioğlu, 21 Aralık 1973’te Türk Ajansı Kıbrıs’ı kuran Said Terzioğlu’nun, bu konuda en büyük destekçisi olmuştu.
 
 
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