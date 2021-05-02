Tepebaşı'nın acı günü

Aslen Akıncılar'lı olup 1975 yılından beri Tepebaşı’nda ikamet eden İbrahim Gürşan vefat etti.

Emekli polis olan ve Tepebaşı ile bölgesinde çok sevilen Gürşan, bir süreden beridir tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

İbrahim Gürşan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Tepebaşı Kabristanlığı’na defnedildi.

