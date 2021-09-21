Tepebaşı bir değerini daha kaybetti

Doğma büyüme aslen Tepebaşı(Yorgozlu) olan, nam-ı değer Şöför Salih olarak bilinen Salih Kanak bir süreden beridir tedavi gördüğü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Uzun yıllar VOLKAN ve TMT’de görev alan, 11.5 yıl Sentilaryon bölgesi Takım Komutanlığı görevinde gönüllü görev yapan Salih Kanak, UBP kurucularından olup O günden 4 yıl öncesine kadar örgüt başkanlığı yürütmüştü.

Salih Kanak’ın vefatı başta Tepebaşı olmak üzere bölgede ve mücahitler arasında büyük üzüntüyle öğrenildi.

Kanak, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Tepebaşı Mezarlığı’na defnedildi.

