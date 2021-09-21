banner583
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
19 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
10 0
 
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
21 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
286 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
48 0
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
112 0
banner661

Tepebaşı bir değerini daha kaybetti

banner476

banner666
Tepebaşı bir değerini daha kaybetti
Doğma büyüme aslen Tepebaşı(Yorgozlu) olan, nam-ı değer Şöför Salih olarak bilinen Salih Kanak bir süreden beridir tedavi gördüğü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.
Uzun yıllar VOLKAN ve TMT’de görev alan, 11.5 yıl Sentilaryon bölgesi Takım Komutanlığı görevinde gönüllü görev yapan Salih Kanak, UBP kurucularından olup O günden 4 yıl öncesine kadar örgüt başkanlığı yürütmüştü.
Salih Kanak’ın vefatı başta Tepebaşı olmak üzere bölgede ve mücahitler arasında büyük üzüntüyle öğrenildi.
Kanak, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Tepebaşı Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.