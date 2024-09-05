Tepebaşı Ahmet abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Tepebaşı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Tepebaşı köyü sakinlerinden olan Ahmet Duman dün vefat etti.

Duman’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Tepebaşı Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tepebaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

