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Temuçin ailesi yasta

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Temuçin ailesi yasta
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Mormenekşe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Anafodiya'lı olup Mormenekşe'ye yerleşen daha sonra ise Mağusa'da ikamet eden değerli ve iyi insan Ayşe Temuçin bugün vefat etti.
Temuçin’in cenazesi yarın Mormenekşe Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Mormenekşe Mezarlığı’na defnedilecek.
 
 
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