Tekpınar ailesinin acı günü

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Türkmenköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkmenköy'ün sevilen simalarından emekçi ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Adnan Tekpınar bu sabah vefat etti.

Tekpınar'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Mezarlığına defnedilecek.