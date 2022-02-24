Tatlıcıoğlu hayata tutunamadı

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen simalarından Birol Tatlıcıoğlu hayata tutunamayarak dün yaşama veda etti..

Bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Birol Tatlıcıoğlu daha fazla mücadele edemedi ve yenik düştü.

Birol Tatlıcıoğlu bugün Lefkoşa Kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrasında saat 13.00’de toprağa verildi.