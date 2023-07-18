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Tatile geldi, hayatını kaybetti

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Tatile geldi, hayatını kaybetti
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Aslen Lefkoşalı olup, uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ülkemize tatil için gelen Ömer Hasan bugün vefat etti.
Ömer Hasan’ın cenazesi 19 Temmuz Çarşamba günü, Ismail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası, Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
 
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