Taşkınköy’ün acı kaybı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun eski bölüm şefi ve eski TMT görevlisi olan Şakir Göker, Taşkınköy Spor Kulübü’nün de üyesiydi.
Taşkınköy’ün sevilen simalarından olan Şakir Göker, iki çocuk sahibiydi.
Şakir Göker, bugün saat 12.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.
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