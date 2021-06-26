Taşkent çınarını kaybetti

Aslen Dohnili olup Taşkent'te ikamet eden Meliha Taylan (Hasan) hayatını kaybetti.Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Meliha Taylan ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile birlikte Taşkent Mezarlığına defnedildi.İyilikseverliği ve yardımseverligi ile çok sevilip sayılan Meliha Taylan'ın cenaze törenine ailesi, sevenleri, Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi ve Taşkentliler katıldı.90 yaşında hayata gözlerini yuman Meliha Taylan, Şehitler köyü Taşkent'in çınarlarından biri idi.