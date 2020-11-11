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Tarifsiz acı

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Lefkoşa Doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin hayatını kaybetti

Tarifsiz acı
 
Lefkoşa Doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin önceki gece hayatını kaybetti.
Minik Halil’in cenazesi dün sabah saat 10:00'da  Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi.
Lefkoşa Doktor Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji bölümünde tedavi gören 5 yaşındaki Halil İbrahim Yeltekin’e bir ay önce motosikletli abileri doğum günü sürprizi yapmıştı.
Motosiklet tutkunu olan minik Halil İbrahim’e moral vermek isteyen motosikletli abileri Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne akın etmişti.
Aralarında Serdar Denktaş’ında bulunduğu bir grup motosikletli Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde Halil İbrahim’e doğum günü sürprizi yapmıştı.
Sürprize tanık olan vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamamış, duygusal anlar yaşanmıştı.
 
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