Tanınmış avukat Görgün hayatını kaybetti

Ülkemizin tanınmış Avukatlarından Ali Rıza Görgün hayata veda etti
Ali Rıza Görgün'ün cenazesi bugün saat Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.
Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Ali Rıza Görgün’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Büsküvütçü, hukukçu, siyasetçi, geçmiş dönem Milletçi Adalet Partisi Genel Başkanlığı yapan Görgün’ün vefat haberini öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu kaydetti.
MDP Genel Başkanı Büsküvütçü mesajında, “Yaslı ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.