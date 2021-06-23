Talik ailesinin acı günü

Lefkoşa Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik dün akşam tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
2 çocuk annesi olan Talik, yaklaşık 2 aydır tedavi görüyordu…
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