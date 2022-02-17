Taçoy ailesi yasta

UBP milletvekili Hasan Taçoy’un babası, TMT’nin ilk mensuplarından Yusuf Taçoy yaşamını yitirdi

UBP milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy yaşamını yitirdi. TMT’nin ilk mensuplarından olan ve Terzi Yusuf olarak bilinen Yusuf Taçoy’un ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yusuf Taçoy’un cenazesi yarın İsmail Safa Cami’nde kılınacak namazın ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle: “Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten… Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken… Kısacası babam…Terzi Yusuf…Yusuf Taçoy. Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti. Acım, ailece acımız büyük. Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti. Hepimizin başı sağolsun. Anısı rehberim olmaya devam edecek.”