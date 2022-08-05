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Tabak ailesi çınarını kaybetti

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Haspolat bir çınarını daha kaybetti. Haspolat köyünün sevilen ailelerinden Tabak ailesinin çınarı İsa Tabak önceki akşam hayata gözlerini yumdu.

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Tabak ailesi çınarını kaybetti
Haspolat bir çınarını daha kaybetti.
Haspolat köyünün sevilen ailelerinden Tabak ailesinin çınarı İsa Tabak önceki akşam hayata gözlerini yumdu.
İsa Tabak dün saat 12.00'de kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
Tabak ailesine bize HALKIN SESİ Gazetesi olarak başsağlığı ve merhuma Allahtan rahmet dileriz.
 
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