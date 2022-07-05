Sütlüce bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden olan Sütlüce bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sütlüce’nin sevilen simalarından olan Mehmet Kıral bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Kıral’ın cenazesi bugün Sütlüce Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı’na defnedilecek.



