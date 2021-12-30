Sütlüce bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Sütlüce köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale Belediyersi'ne bağlı Sütlüce köyü sakinlerinden Erdal Mear dün hayata gözlerini yumdu.

Sosyal demokrat kişiliğiyle bilinen Erdal Mear bugün kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı'na defnedilecek.