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Sütcü ailesinin acı günü

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Sütcü ailesinin acı günü
Vadili'nin sevilen ailelerinden Sütcü ailesinin çınarı Hüseyin Beha Sütcü'nün vefatı ailesini ve Vadili Köyünü yasa boğdu.

Sütcünün cenazesi bugün öğle namazından önce saat 11.00 de İnönü (Sinde) camisinde kılınacak namazdan sonra İnönü (Sinde) mezarlığına defnedilecektir

Ailesine başsağlığı dileriz...
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