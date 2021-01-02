Sultan Kahvesi öksüz kaldı

Lefkoşa tanınan ve sevilen simalarından birini daha yitirdi.

Ülkemizin köklü, tecrübeli ve başarılı ticaret adamlarından, Sultan Kahvesi’nin sahibi Günay Alirıza Görgüner bugün hayatını kaybetti.

Görgüner ailesine Halkın Sesi olarak Allah’tan sabır, merhuma rahmet diliyoruz.

