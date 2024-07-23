banner913
banner932
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
52 0
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
10 0
 
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
92 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
31 0
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
Sibel Can, Merit Park Otel'i salladı
69 0
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
Güney Kıbrıs’ta sıcak çarpmasından bir kişi hayatını kaybetti üç kişi ise hastanede
35 0
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
Vedat Kaner Easy Lig ve Junior Ligde heyecan artıyor
24 0
banner1032

Spor camiasının duayen isimlerinden Süleyman Göktaş hayatını kaybetti

banner1020

banner974
Spor camiasının duayen isimlerinden Süleyman Göktaş hayatını kaybetti
banner971
Kıbrıs Türk sporuna farklı görevlerde uzun yıllar hizmet eden Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş hayatını kaybetti.

Ailesi, bir süredir tedavi gören Göktaş’ın dün gece hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bir dönem Spor Bakanlığı müsteşarlığı da yapan Göktaş, spor camiasının duayen isimlerinden biriydi.
Ailesinin verdiği bilgiye göre Süleyman Göktaş, yarın (24 Temmuz Çarşamba) öğle namazına müteakip Lefkoşa’da toprağa verilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.