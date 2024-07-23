Spor camiasının duayen isimlerinden Süleyman Göktaş hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk sporuna farklı görevlerde uzun yıllar hizmet eden Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş hayatını kaybetti.



Ailesi, bir süredir tedavi gören Göktaş’ın dün gece hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir dönem Spor Bakanlığı müsteşarlığı da yapan Göktaş, spor camiasının duayen isimlerinden biriydi.

Ailesinin verdiği bilgiye göre Süleyman Göktaş, yarın (24 Temmuz Çarşamba) öğle namazına müteakip Lefkoşa’da toprağa verilecek.

